Блинкен передал Зеленскому поздравления от Байдена: выразил поддержку в противодействии агрессии РФ и развитии реформ

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"У меня был очень теплый прием и хочу передать очень теплые приветствия от президента Байдена... Он попросил меня посетить Украину в ближайшее время для того, чтобы еще раз подтвердить нашу сильную преданность вашему суверенитету, территориальной целостности и независимости, а также подтвердить наше партнерство, партнерство, как вы говорили, развивающееся в течение многих лет. Мы поддерживаем вас против агрессии, мы также поддерживаем вас в улучшении демократии, в развитии институтов и борьбе с коррупцией, а также в продвижении реформ. И это очень важный вопрос", - сказал Блинкен в обнародованном со встречи видео.

Детали

Блинкен подчеркнул, что его личный визит сегодня в Киев подтверждает то, что "мы и в дальнейшем хотим продолжать тесное сотрудничество". Также он отметил прогресс, которого достигла Украина с 2014 года и то, что много работы еще впереди.

Что было ранее

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посещает и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.

6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество.

По сообщению пресс0службы Верховной Рады, на встрече с парламентариями в форме рабочего завтрака присутствовали председатели фракций и председатель ВР Дмитрий Разумков. Указано, что на встрече стороны обменялись мнениями относительно реформ в Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ. Отдельно был затронут вопрос о выполнении закона "Об управлении объектами государственной собственности" относительно назначения главы правления НАК "Нафтогаз", указали в парламенте.

Во время встречи, отметили в монобольшинстве, госсекретарь США рассказал о том, что на саммите G7 вопрос поддержки Украины было основным, как и на встрече стран-членов НАТО. Учитывая это, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече обратился с просьбой изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной. Кроме того, украинская сторона попросила поддержки в получении ПДЧ в НАТО и заверила, что Украина будет продолжать реформы. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине - Кристину Квин послом на постоянной основе.

Позже Государственный секретарь США возложил цветы к стене памяти павших за Украину и встретился с митрополитом Епифанием. После этого они вместе посетили Михайловский собор. Особое внимание во время этой встречи, как указали в ПЦУ, было уделено вопросу становления Православной Церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности. Митрополит Епифаний выразил благодарность американской стороне за твердую поддержку Украине в контексте противодействия внешним вызовам, которым продолжает противостоять наше государство, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях - в Крыму и на Донбассе.

Этот сегмент визита Блинкена должен был длиться с 10:10 до 10:45.

Встреча Блинкена с Президентом Украины Владимиром Зеленским по плану должна была начаться в 10:45 и продолжаться около часа.

Визит в ОП не обошелся без эксцессов. По сообщениям, встретиться с делегацией США хотели представители ФЛП и других объединений граждан, протестующих в центре Киева. Однако, подход к Офису Президенту заблокировали правоохранители. При этом, к примеру, журналистов пускают, при наличии удостоверения.

После завершения переговоров Глава государства и Госсекретарь США коротко пообщаются с представителями СМИ.

В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.