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У Чилі відновили електроенергію: від блекауту загинуло три людини

У Чилі відновили електроенергію: від блекауту загинуло три людини

Київ  •  УНН

 • 106530 перегляди

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У Чилі стався найбільший за 15 років блекаут, який залишив без світла 19 мільйонів людей. Через відключення електроенергії загинули троє людей, залежних від медичного обладнання.

У південноамериканській державі Чилі після найбільшого блекауту за останніх 15 років світло повернули вже до 98% споживачів.  Про це повідомляє The Guardian, пише УНН. 

Деталі

Як пише видання, причина відключення, через яке близько 19 мільйонів людей залишалися без електроенергії, досі з'ясовується. Попередньо сталася "ланцюгова реакція" після виникнення проблеми на лінії електропередачі у північній частині країни. Політики звинувачують приватні компанії, які контролюють мережу ще з часів диктатури Аугусто Піночета.

Внаслідок блекауту загинули три людини - вони були залежними від електроприладів, які забезпечували вентиляцію легень та підтримання життєвих функцій організму. Влада розслідує обставини їхньої смерті.

Нагадаємо

У Чилі стався масштабний блекаут, який залишив без електропостачання мільйони людей та столицю Сантьяго. Зупинився метрополітен, порушено авіасполучення, без електрики найбільша у світі мідна шахта Ескондіда.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
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