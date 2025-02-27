У Чилі відновили електроенергію: від блекауту загинуло три людини
Київ • УНН
У Чилі стався найбільший за 15 років блекаут, який залишив без світла 19 мільйонів людей. Через відключення електроенергії загинули троє людей, залежних від медичного обладнання.
У південноамериканській державі Чилі після найбільшого блекауту за останніх 15 років світло повернули вже до 98% споживачів. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Як пише видання, причина відключення, через яке близько 19 мільйонів людей залишалися без електроенергії, досі з'ясовується. Попередньо сталася "ланцюгова реакція" після виникнення проблеми на лінії електропередачі у північній частині країни. Політики звинувачують приватні компанії, які контролюють мережу ще з часів диктатури Аугусто Піночета.
Внаслідок блекауту загинули три людини - вони були залежними від електроприладів, які забезпечували вентиляцію легень та підтримання життєвих функцій організму. Влада розслідує обставини їхньої смерті.
Нагадаємо
У Чилі стався масштабний блекаут, який залишив без електропостачання мільйони людей та столицю Сантьяго. Зупинився метрополітен, порушено авіасполучення, без електрики найбільша у світі мідна шахта Ескондіда.