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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Чили восстановили электроэнергию: от блэкаута погибли три человека

В Чили восстановили электроэнергию: от блэкаута погибли три человека

Киев  •  УНН

 • 3011 просмотра

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В Чили произошел крупнейший за 15 лет блэкаут, который оставил без света 19 миллионов человек. Из-за отключения электроэнергии погибли три человека, зависимых от медицинского оборудования.

В южноамериканском государстве Чили после крупнейшего блэкаута за последние 15 лет свет вернули уже к 98% потребителей.  Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН. 

Детали

Как пишет издание, причина отключения, из-за которого около 19 миллионов человек оставались без электроэнергии, до сих пор выясняется. Предварительно произошла "цепная реакция" после возникновения проблемы на линии электропередачи в северной части страны. Политики обвиняют частные компании, которые контролируют сеть еще со времен диктатуры Аугусто Пиночета.

В результате блэкаута погибли три человека - они были зависимыми от электроприборов, которые обеспечивали вентиляцию легких и поддержание жизненных функций организма. Власти расследуют обстоятельства их смерти.

Напомним

В Чили произошел масштабный блэкаут, который оставил без электроснабжения миллионы людей и столицу Сантьяго. Остановился метрополитен, нарушено авиасообщение, без электричества крупнейшая в мире медная шахта Эскондида.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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