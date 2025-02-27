В Чили восстановили электроэнергию: от блэкаута погибли три человека
Киев • УНН
В Чили произошел крупнейший за 15 лет блэкаут, который оставил без света 19 миллионов человек. Из-за отключения электроэнергии погибли три человека, зависимых от медицинского оборудования.
В южноамериканском государстве Чили после крупнейшего блэкаута за последние 15 лет свет вернули уже к 98% потребителей. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Как пишет издание, причина отключения, из-за которого около 19 миллионов человек оставались без электроэнергии, до сих пор выясняется. Предварительно произошла "цепная реакция" после возникновения проблемы на линии электропередачи в северной части страны. Политики обвиняют частные компании, которые контролируют сеть еще со времен диктатуры Аугусто Пиночета.
В результате блэкаута погибли три человека - они были зависимыми от электроприборов, которые обеспечивали вентиляцию легких и поддержание жизненных функций организма. Власти расследуют обстоятельства их смерти.
Напомним
В Чили произошел масштабный блэкаут, который оставил без электроснабжения миллионы людей и столицу Сантьяго. Остановился метрополитен, нарушено авиасообщение, без электричества крупнейшая в мире медная шахта Эскондида.