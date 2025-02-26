Масштабний блекаут у Чилі: мільйони людей та найбільша мідна шахта без світла
Київ • УНН
У Чилі стався масштабний блекаут, який залишив без електропостачання мільйони людей та столицю Сантьяго. Зупинився метрополітен, порушено авіасполучення, без електрики найбільша у світі мідна шахта Ескондіда.
Мільйони людей опинилися без електропостачання через масштабний загальнонаціональний блекаут, який у вівторок було зафіксовано у Чилі. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
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Зазначається, що у зоні відключення живлення опинилася величезна територія, включно зі столицею країни Сантьяго. Там припинив роботу метрополітен - пасажирів евакуювали зі станцій.
Чимало роботодавців відпустили своїх співробітників додому, але ті фактично застрягли в місті через надмірне навантаження наземного транспорту. З великими затримками працює авіасполучення - пасажирів просять перевіряти статус свого рейсу.
Також без електрики залишилася найбільша у світі шахта, де видобувають мідь,
У національній службі з питань запобігання та реагування на надзвичайні ситуації не змогли пояснити, що стало причиною блекауту. Енергетичні компанії намагають відновити роботу мереж. Уряд скликав засідання для обговорення можливих заходів.
Нагадаємо
У грудні минулого року головна електростанція Куби в провінції Матансас вийшла з ладу, залишивши мільйони споживачів без світла. Влада призупинила навчання та роботу.