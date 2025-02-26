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Масштабний блекаут у Чилі: мільйони людей та найбільша мідна шахта без світла

Масштабний блекаут у Чилі: мільйони людей та найбільша мідна шахта без світла

Київ  •  УНН

 • 73991 перегляди

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У Чилі стався масштабний блекаут, який залишив без електропостачання мільйони людей та столицю Сантьяго. Зупинився метрополітен, порушено авіасполучення, без електрики найбільша у світі мідна шахта Ескондіда.

Мільйони людей опинилися без електропостачання через масштабний загальнонаціональний блекаут, який у вівторок було зафіксовано у Чилі. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що  у зоні відключення живлення опинилася величезна територія, включно зі столицею країни Сантьяго. Там припинив роботу метрополітен - пасажирів евакуювали зі станцій. 

Чимало роботодавців відпустили своїх співробітників додому, але ті фактично застрягли в місті через надмірне навантаження наземного транспорту. З великими затримками працює авіасполучення - пасажирів просять перевіряти статус свого рейсу.

Також без електрики залишилася найбільша у світі шахта, де видобувають мідь,

- йдеться у повідомленні.

У національній службі з питань запобігання та реагування на надзвичайні ситуації не змогли пояснити, що стало причиною блекауту. Енергетичні компанії намагають відновити роботу мереж. Уряд скликав засідання для обговорення можливих заходів.  

Нагадаємо

У грудні минулого року головна електростанція Куби в провінції Матансас вийшла з ладу, залишивши мільйони споживачів без світла. Влада призупинила навчання та роботу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Масштабний блекаут у Чилі: мільйони людей та найбільша мідна шахта без світла | УНН