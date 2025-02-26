Масштабный блэкаут в Чили: миллионы людей и крупнейшая медная шахта без света
Киев • УНН
В Чили произошел масштабный блэкаут, который оставил без электроснабжения миллионы людей и столицу Сантьяго. Остановился метрополитен, нарушено авиасообщение, без электричества крупнейшая в мире медная шахта Эскондида.
Миллионы людей оказались без электроснабжения из-за масштабного общенационального блэкаута, который во вторник был зафиксирован в Чили. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в зоне отключения питания оказалась огромная территория, включая столицу страны Сантьяго. Там прекратил работу метрополитен - пассажиров эвакуировали со станций.
Многие работодатели отпустили своих сотрудников домой, но те фактически застряли в городе из-за чрезмерной нагрузки наземного транспорта. С большими задержками работает авиасообщение - пассажиров просят проверять статус своего рейса.
Также без электричества осталась крупнейшая в мире шахта, где добывают медь,
В национальной службе по вопросам предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации не смогли объяснить, что стало причиной блэкаута. Энергетические компании пытаются восстановить работу сетей. Правительство созвало заседание для обсуждения возможных мер.
Напомним
В декабре прошлого года главная электростанция Кубы в провинции Матансас вышла из строя, оставив миллионы потребителей без света. Власти приостановили обучение и работу.