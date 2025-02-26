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Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
20:31 • 42514 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
20:10 • 45796 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 63033 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 78417 просмотра

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25 февраля, 16:37 • 80042 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабный блэкаут в Чили: миллионы людей и крупнейшая медная шахта без света

Масштабный блэкаут в Чили: миллионы людей и крупнейшая медная шахта без света

Киев  •  УНН

 • 2545 просмотра

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В Чили произошел масштабный блэкаут, который оставил без электроснабжения миллионы людей и столицу Сантьяго. Остановился метрополитен, нарушено авиасообщение, без электричества крупнейшая в мире медная шахта Эскондида.

Миллионы людей оказались без электроснабжения из-за масштабного общенационального блэкаута, который во вторник был зафиксирован в Чили. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что  в зоне отключения питания оказалась огромная территория, включая столицу страны Сантьяго. Там прекратил работу метрополитен - пассажиров эвакуировали со станций. 

Многие работодатели отпустили своих сотрудников домой, но те фактически застряли в городе из-за чрезмерной нагрузки наземного транспорта. С большими задержками работает авиасообщение - пассажиров просят проверять статус своего рейса.

Также без электричества осталась крупнейшая в мире шахта, где добывают медь,

- говорится в сообщении.

В национальной службе по вопросам предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации не смогли объяснить, что стало причиной блэкаута. Энергетические компании пытаются восстановить работу сетей. Правительство созвало заседание для обсуждения возможных мер.  

Напомним

В декабре прошлого года главная электростанция Кубы в провинции Матансас вышла из строя, оставив миллионы потребителей без света. Власти приостановили обучение и работу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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