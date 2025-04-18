У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекордне стадо оленів шляхетних: фото

Під час весняних обліків у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці помітили незвичайне стадо оленів шляхетних - до його складу входять 23 особини. Це найбільша кількість цього виду, яку реєстрували на території заповідника від початку спостережень. Про це повідомили в заповіднику, передає УНН.

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Працівники установи використовують метод обліку за екскрементами диких тварин.

Щовесни в Чорнобильському заповіднику проводяться маршрутні обліки копитних тварин. Один з методів - облік за екскрементами. Цей спосіб дає змогу точно визначити розміщення та шляхи міграції тварин, адже копитні залишають фекалії 16-20 разів на добу, і вони добре зберігаються впродовж тривалого періоду - йдеться у дописі.

Також вчені використовують різні форми візуальних спостережень — самих звірів найчастіше вдається побачити з авто. Помітивши транспортний засіб, тварини на мить зупиняються, придивляються, але зрештою зникають у хащах.

Зазначається, весняні обліки показали зростання чисельності коней Пржевальського та оленя шляхетного, водночас чисельність лося європейського дещо зменшилася. Однією з причин зниження популяції лосів може бути обмеження їхньої сезонної міграції через державний кордон.

Обліки слідів та візуальні спостереження допомагають оцінити не лише чисельність, а й народжуваність. Цьогоріч зафіксовано стадо з 23 оленів шляхетних - рекорд для Заповідника! - інформує заповідник.

Загалом, дані весняних обліків та спостережень у Чорнобильському заповіднику свідчать про позитивну динаміку: зростання чисельності окремих видів, активне використання пасовищ і розширення ареалів.

Нагадаємо

На території Чорнобильського заповідника у коня Пржевальського народилася двійня лошат - рідкісне явище для диких коней. Табун з трьох дорослих кобилиць і жеребця має захистити шість молодих особин від вовків.

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