У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекордне стадо оленів шляхетних: фото
Київ • УНН
Під час весняних обліків у Чорнобильському заповіднику помітили найбільше стадо оленів шляхетних, яке складається з 23 особин. Також зафіксовано зростання чисельності коней Пржевальського.
Під час весняних обліків у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці помітили незвичайне стадо оленів шляхетних - до його складу входять 23 особини. Це найбільша кількість цього виду, яку реєстрували на території заповідника від початку спостережень. Про це повідомили в заповіднику, передає УНН.
Деталі
Працівники установи використовують метод обліку за екскрементами диких тварин.
Щовесни в Чорнобильському заповіднику проводяться маршрутні обліки копитних тварин. Один з методів - облік за екскрементами. Цей спосіб дає змогу точно визначити розміщення та шляхи міграції тварин, адже копитні залишають фекалії 16-20 разів на добу, і вони добре зберігаються впродовж тривалого періоду
Також вчені використовують різні форми візуальних спостережень — самих звірів найчастіше вдається побачити з авто. Помітивши транспортний засіб, тварини на мить зупиняються, придивляються, але зрештою зникають у хащах.
Зазначається, весняні обліки показали зростання чисельності коней Пржевальського та оленя шляхетного, водночас чисельність лося європейського дещо зменшилася. Однією з причин зниження популяції лосів може бути обмеження їхньої сезонної міграції через державний кордон.
Обліки слідів та візуальні спостереження допомагають оцінити не лише чисельність, а й народжуваність. Цьогоріч зафіксовано стадо з 23 оленів шляхетних - рекорд для Заповідника!
Загалом, дані весняних обліків та спостережень у Чорнобильському заповіднику свідчать про позитивну динаміку: зростання чисельності окремих видів, активне використання пасовищ і розширення ареалів.
Нагадаємо
На території Чорнобильського заповідника у коня Пржевальського народилася двійня лошат - рідкісне явище для диких коней. Табун з трьох дорослих кобилиць і жеребця має захистити шість молодих особин від вовків.
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