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В Чернобыльском заповеднике зафиксировали рекордное стадо оленей благородных: фото

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Во время весенних учетов в Чернобыльском заповеднике заметили самое большое стадо оленей благородных, которое состоит из 23 особей. Также зафиксирован рост численности лошадей Пржевальского.

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали рекордное стадо оленей благородных: фото

Во время весенних учетов в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые заметили необычное стадо оленей благородных - в его состав входят 23 особи. Это наибольшее количество этого вида, которое регистрировали на территории заповедника с начала наблюдений. Об этом сообщили в заповеднике, передает УНН.

Детали

Работники учреждения используют метод учета по экскрементам диких животных. 

Каждую весну в Чернобыльском заповеднике проводятся маршрутные учеты копытных животных. Один из методов - учет по экскрементам. Этот способ позволяет точно определить размещение и пути миграции животных, ведь копытные оставляют фекалии 16-20 раз в сутки, и они хорошо сохраняются в течение длительного периода

- говорится в заметке.

Также ученые используют различные формы визуальных наблюдений - самих зверей чаще всего удается увидеть из авто. Заметив транспортное средство, животные на мгновение останавливаются, присматриваются, но в конце концов исчезают в зарослях.

Отмечается, весенние учеты показали рост численности лошадей Пржевальского и оленя благородного, в то же время численность лося европейского несколько уменьшилась. Одной из причин снижения популяции лосей может быть ограничение их сезонной миграции через государственную границу.

Учеты следов и визуальные наблюдения помогают оценить не только численность, но и рождаемость. В этом году зафиксировано стадо из 23 оленей благородных - рекорд для Заповедника!

- информирует заповедник.

В общем, данные весенних учетов и наблюдений в Чернобыльском заповеднике свидетельствуют о положительной динамике: рост численности отдельных видов, активное использование пастбищ и расширение ареалов.

Напомним 

На территории Чернобыльского заповедника у лошади Пржевальского родилась двойня жеребят - редкое явление для диких лошадей. Табун из трех взрослых кобылиц и жеребца должен защитить шесть молодых особей от волков.

Границы Чернобыльского заповедника изменили: названа причина06.12.24, 14:49 • 17404 просмотра

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