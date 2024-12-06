Границы Чернобыльского заповедника изменили: названа причина
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал указ об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Пограничная служба получила полосу земли шириной 45 метров для инженерно-технических сооружений.
Президент Владимир Зеленский своим указом №835/2024 изменил границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Изъятые земли переданы Государственной пограничной службе для обустройства инженерно-технических сооружений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП и ГПСУ.
Как поясняют в Госпогранслужбе, с территории Чернобыльского заповедника изъяты земельные участки шириной 45 метров вдоль государственной границы общей площадью 695,2 га. Эти земли переданы Государственной пограничной службе Украины для обустройства инженерно-технических сооружений, пограничных знаков и коммуникаций.
Общая площадь заповедника после изменений составит 226 269,5 га.
Дополнение
В марте этого года сообщалось, что часть территорий Чернобыльского заповедника вдоль линии границы передадут воинским частям ГПСУ для формирования линий обороны.