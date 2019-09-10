У Чорнобильській зоні сталася природна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У зоні відчуження у межах Київської області загорівся трав'яний настил, пожежу погасили на площі 2,5 гектара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"9 вересня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу села Ковшилівка виникло загорання трав’яного настилу. О 21:30 пожежу ліквідовано на площі 2,5 га", - повідомили вогнеборці.
До гасіння залучалася 31 особа та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС 11 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні через потік туристів на 30% побільшало гідів.