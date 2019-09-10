В Чернобыльской зоне произошел природный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В зоне отчуждения в пределах Киевской области загорелся травяной настил, пожар погасили на площади 2,5 гектара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"9 сентября во зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ковшиловка возникло возгорание травяного настила. В 21:30 пожар был ликвидирован на площади 2,5 га", - сообщили пожарные.
К тушению привлекался 31 человек и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 11 спасателей и 3 единицы техники.
Напомним, в Чернобыльской зоне из-за потока туристов на 30% стало больше гидов.