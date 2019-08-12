У Чорнобильській зоні через потік туристів на 30% побільшало гідів

За два літні місяці Державне підприємство "ЦОТІЗ" підготувало 36 нових супроводжуючих осіб у зв’язку зі значним підвищенням кількості відвідувачів зони відчуження. Відтепер на території працює 110 гідів. У 2018 році їх було 78, а у 2017-му – 53.

"У порівнянні з першим півріччям 2018 року, у цьому році відвідувачів було вдвічі більше. Їх кількість зросла з 20609 осіб за 6 місяців до 40046 людей. Загалом же, за минулі 5 років кількість відвідувачів зони відчуження зросла майже у 10 разів і продовжує зростати, і перебування кожного візитера має бути безпечним", - зазначило керівництво ДП "ЦОТІЗ".

Окрім того, директор ДП Володимир Кухарев обговорив з головою правління Всеукраїнської асоціації гідів Яніною Гавриловою перспективу співпраці з організації підготовки супроводжуючих. Очікується, що буде створено спеціальну інституцію чи курси при одному із ВНЗ України, де гіди будуть отримувати спеціальні знання та навички для роботи в зоні відчуження.

Нагадаємо, Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) розробило водні маршрути відвідування зони відчуження для туристів.