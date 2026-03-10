У Чернівцях підрядника та інженера підозрюють у збитках на 850 тис. грн під час ремонту дороги

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
15:44 • 6238 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 11921 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 11945 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 19403 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 23561 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 35826 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 46608 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51760 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84033 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53538 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
52%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo10 березня, 08:42 • 31324 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко10 березня, 09:07 • 28451 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 18236 перегляди
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІPhoto12:51 • 8464 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 11114 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 3872 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 6236 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 11918 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 35825 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 46607 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Музикант
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04 • 1256 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 11288 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 18408 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 27712 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 35127 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Шахед-136

У Чернівцях підрядника та інженера підозрюють у збитках на 850 тис. грн під час ремонту дороги

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Підрядник та інженер технагляду не використали 238 тонн асфальту під час ремонту вулиці Хотинської. Бюджету міста завдано збитків на 850 тисяч гривень.

У Чернівцях підрядника та інженера підозрюють у збитках на 850 тис. грн під час ремонту дороги

У Чернівцях під час ремонту вулиці Хотинської не використали частину асфальту, через що міському бюджету завдано збитків майже на 850 тис. грн. Підозру оголосили підряднику та інженеру технагляду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури Чернівців підряднику та інженеру з технічного нагляду повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні під час капітального ремонту вулиці Хотинської (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Ремонт дороги, на який витратили понад 200 млн грн, розпочали у 2020 році та завершили у 2023-му.

Вже через кілька років дорожнє покриття на окремих ділянках вулиці опинилося у вкрай незадовільному стані.

Досудове розслідування встановило, що підрядник не використав понад 238 тонн асфальтобетонної суміші, передбаченої проєктом - це близько десяти вантажівок. Експертиза також підтвердила, що верхній шар асфальту не відповідає стандартам щільності та водонасиченості, а його характеристики відрізняються від затвердженого проєкту.

Попри це, підрядник та інженер технагляду внесли недостовірні дані в акти приймання робіт, що дозволило отримати оплату у повному обсязі. В результаті вартість робіт завищили майже на 850 тис. грн, завдавши збитків бюджету міста.

Завдали збитків на 10 тис. доларів - посадовців Автомобільних доріг України викрили на хабарі10.03.26, 14:20 • 1812 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Державний бюджет
Генеральний прокурор (Україна)
Чернівці