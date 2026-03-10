У Чернівцях підрядника та інженера підозрюють у збитках на 850 тис. грн під час ремонту дороги
Київ • УНН
Підрядник та інженер технагляду не використали 238 тонн асфальту під час ремонту вулиці Хотинської. Бюджету міста завдано збитків на 850 тисяч гривень.
У Чернівцях під час ремонту вулиці Хотинської не використали частину асфальту, через що міському бюджету завдано збитків майже на 850 тис. грн. Підозру оголосили підряднику та інженеру технагляду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Окружної прокуратури Чернівців підряднику та інженеру з технічного нагляду повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні під час капітального ремонту вулиці Хотинської (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України)
Ремонт дороги, на який витратили понад 200 млн грн, розпочали у 2020 році та завершили у 2023-му.
Вже через кілька років дорожнє покриття на окремих ділянках вулиці опинилося у вкрай незадовільному стані.
Досудове розслідування встановило, що підрядник не використав понад 238 тонн асфальтобетонної суміші, передбаченої проєктом - це близько десяти вантажівок. Експертиза також підтвердила, що верхній шар асфальту не відповідає стандартам щільності та водонасиченості, а його характеристики відрізняються від затвердженого проєкту.
Попри це, підрядник та інженер технагляду внесли недостовірні дані в акти приймання робіт, що дозволило отримати оплату у повному обсязі. В результаті вартість робіт завищили майже на 850 тис. грн, завдавши збитків бюджету міста.
