В Черновцах подрядчика и инженера подозревают в ущербе на 850 тыс. грн во время ремонта дороги

В Черновцах во время ремонта улицы Хотинской не использовали часть асфальта, из-за чего городскому бюджету нанесен ущерб почти на 850 тыс. грн. Подозрение объявили подрядчику и инженеру технадзора. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры Черновцов подрядчику и инженеру по техническому надзору сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге во время капитального ремонта улицы Хотинской (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины) - говорится в сообщении.

Ремонт дороги, на который потратили более 200 млн грн, начали в 2020 году и завершили в 2023-м.

Уже через несколько лет дорожное покрытие на отдельных участках улицы оказалось в крайне неудовлетворительном состоянии.

Досудебное расследование установило, что подрядчик не использовал более 238 тонн асфальтобетонной смеси, предусмотренной проектом - это около десяти грузовиков. Экспертиза также подтвердила, что верхний слой асфальта не соответствует стандартам плотности и водонасыщенности, а его характеристики отличаются от утвержденного проекта.

Несмотря на это, подрядчик и инженер технадзора внесли недостоверные данные в акты приемки работ, что позволило получить оплату в полном объеме. В результате стоимость работ завысили почти на 850 тыс. грн, нанеся ущерб бюджету города.

