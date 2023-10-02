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У Чехії стартувала обов'язкова реєстрація українських автомобілів

У Чехії стартувала обов'язкова реєстрація українських автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. З 1 жовтня розпочав роботу спеціальний реєстр українського автотранспорту. З цього дня до кінця грудня свої машини в ньому мають зареєструвати біженці, які вже перебувають у Чехії, повідомляє Vinegret.cz з посиланням на міністерство транспорту Чехії, пише УНН.

Деталі

З 1 січня 2024 року рух чеськими дорогами на незареєстрованому автомобілі з українськими номерами вважатиметься порушенням, за яке загрожує штраф до 30 тис. крон. Причому поліцейські зможуть виписати його просто на місці без адміністративного розгляду, пише видання.

З нового року біженцям, що прибули на реєстрацію машини, буде відводитися 7 днів з моменту отримання візи тимчасового захисту або «візи стрпені» (víza za účelem strpění).

Зареєструвати автомобіль можна буде у будь-якому муніципалітеті з розширеною юрисдикцією. Процедура, як вказано, абсолютно безплатна – мито не стягується навіть за подальшого внесення змін до зазначених даних.

Новий захід, як повідомляється, вводиться в основному для забезпечення виконання покарань за порушення правил дорожнього руху, зокрема, для ефективного стягнення штрафів за перевищення швидкості або неправильне паркування. При реєстрації автомобіля його власник має вказати адресу свого проживання в Чехії.

Обов'язок зареєструвати машину накладається не лише на власника автомобіля, а й на людину, яка користується нею на законних підставах.

Для реєстрації, як зазначається, потрібні такі документи:

  • посвідчення особи особи, яка подає заяву;
  • якщо замість експлуатанта машини реєстрацію проводить довірена особа, то довіреність із завіреним підписом;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Україні або технічний паспорт;
  • Заповнений бланк заяви про реєстрацію. Його можна заздалегідь завантажити або отримати на місці.

Додаткову інформацію про процедуру можна отримати на офіційному сайті Мінтрансу Чехії.

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