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Зміни для українців у Чехії: де тепер можна буде отримати короткочасний притулок

Київ • УНН

 • 764367 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Тимчасовий притулок українцям у Чехії з першого вересня надаватимуть лише у Брно та Остраві. Про повідомляє Офіційний веб-портал для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чеській Республіці, пише УНН.

Цитата

“Короткочасний притулок можуть отримати особи, які очікують на відкриття KACPU або тим, хто очікує на тимчасовий захист та ще не має власного житла. Короткочасні притулки працюють цілодобово та знаходяться в Брно та в Остраві”, — зазначається на порталі.

До цього часу короткочасний притулок надавали і Празі.

Додатково

З 1 липня змінилися деякі умови перебування українських біженців у Чехії.

Зокрема, скасовані окремі виплати для шукачів притулку, замість яких діє лише комплексна фінансова допомога. Вона включає у себе витрати на житло й інші потреби українців. Після того, як мине 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, переселенці отримуватимуть прожитковий мінімум — 3130 крон (5200 гривень).

Компенсації за надання житла тепер отримуватимуть тільки власники житла, які прихистили українців і проживають з ними разом. Але зміниться сума — замість 3000 крон буде 2400 крон.
Ті, хто надав житло переселенцям, але не живе з ними, допомогу не отримують.

З середини квітня 2022 року до кінця червня 2023 року бюро з працевлаштування загалом виплатило власникам житла близько 2,66 мільярда крон (112,5 млн євро) у вигляді допомоги солідарності, яка нараховується тим, хто розмістив у своїх квартирах та будинках біженців з України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чехія підготує програму добровільного повернення українських біженців

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