Зміни для українців у Чехії: де тепер можна буде отримати короткочасний притулок

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“Короткочасний притулок можуть отримати особи, які очікують на відкриття KACPU або тим, хто очікує на тимчасовий захист та ще не має власного житла. Короткочасні притулки працюють цілодобово та знаходяться в Брно та в Остраві”, — зазначається на порталі.

До цього часу короткочасний притулок надавали і Празі.

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З 1 липня змінилися деякі умови перебування українських біженців у Чехії.

Зокрема, скасовані окремі виплати для шукачів притулку, замість яких діє лише комплексна фінансова допомога. Вона включає у себе витрати на житло й інші потреби українців. Після того, як мине 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, переселенці отримуватимуть прожитковий мінімум — 3130 крон (5200 гривень).

Компенсації за надання житла тепер отримуватимуть тільки власники житла, які прихистили українців і проживають з ними разом. Але зміниться сума — замість 3000 крон буде 2400 крон.

Ті, хто надав житло переселенцям, але не живе з ними, допомогу не отримують.

З середини квітня 2022 року до кінця червня 2023 року бюро з працевлаштування загалом виплатило власникам житла близько 2,66 мільярда крон (112,5 млн євро) у вигляді допомоги солідарності, яка нараховується тим, хто розмістив у своїх квартирах та будинках біженців з України.

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