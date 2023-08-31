Изменения для украинцев в Чехии: где теперь можно будет получить кратковременное убежище

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“Кратковременное убежище могут получить лица, ожидающие открытия KACPU или тем, кто ожидает временной защиты и еще не имеет собственного жилья. Кратковременные приюты работают круглосуточно и находятся в Брно и в Остраве”, — отмечается на портале.

До этого времени кратковременное убежище предоставляли и Праге.

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С 1 июля изменились некоторые условия пребывания украинских беженцев в Чехии.

В частности, отменены отдельные выплаты для искателей убежища, вместо которых действует только комплексная финансовая помощь. Она включает в себя расходы на жилье и другие потребности украинцев. После того, как пройдет 150 дней с момента предоставления временной защиты, переселенцы будут получать прожиточный минимум — 3130 крон (5200 гривен).

Компенсации за предоставление жилья теперь будут получать только владельцы жилья, которые приютили украинцев и проживают с ними вместе. Но изменится сумма — вместо 3000 крон будет 2400 крон.

Те, кто предоставил жилье переселенцам, но не живет с ними, помощь не получают.

С середины апреля 2022 года до конца июня 2023 года бюро по трудоустройству в целом выплатило владельцам жилья около 2,66 миллиарда крон (112,5 млн евро) в виде помощи солидарности, которая начисляется тем, кто разместил в своих квартирах и домах беженцев из Украины.

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