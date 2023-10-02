В Чехии стартовала обязательная регистрация украинских автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. С 1 октября начал работу специальный реестр украинского автотранспорта. С этого дня до конца декабря свои машины в нем должны зарегистрировать беженцы, которые уже находятся в Чехии, сообщает Vinegret.cz со ссылкой на министерство транспорта Чехии, пишет УНН.
Детали
С 1 января 2024 года движение по чешским дорогам на незарегистрированном автомобиле с украинскими номерами будет считаться нарушением, за которое грозит штраф до 30 тыс. крон. Причем полицейские смогут выписать его прямо на месте без административного разбирательства, пишет издание.
С нового года беженцам, прибывшим на регистрацию машины, будет отводиться 7 дней с момента получения визы временной защиты или «визы стрпени» (víza zaúčelem strpění).
Зарегистрировать автомобиль можно будет в любом муниципалитете с расширенной юрисдикцией. Процедура, как указано, абсолютно бесплатная – пошлина не взимается даже при последующем внесении изменений в указанные данные.
Новая мера, как сообщается, вводится в основном для обеспечения исполнения наказаний за нарушение правил дорожного движения, в частности, для эффективного взыскания штрафов за превышение скорости или неправильную парковку. При регистрации автомобиля его владелец должен указать адрес своего проживания в Чехии.
Обязанность зарегистрировать машину накладывается не только на владельца автомобиля, но и на человека, который пользуется им на законных основаниях.
Для регистрации, как отмечается, нужны следующие документы:
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- удостоверение личности лица, подающего заявление;
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- если вместо эксплуатанта машины регистрацию проводит доверенное лицо, то доверенность с заверенной подписью;
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- свидетельство о регистрации транспортного средства в Украине или технический паспорт;
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- Заполненный бланк заявления о регистрации. Его можно заранее скачать или получить на месте.
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Дополнительную информацию о процедуре можно получить на официальном сайте Минтранса Чехии.
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