В Чехии стартовала обязательная регистрация украинских автомобилей

КИЕВ. 2 октября. УНН. С 1 октября начал работу специальный реестр украинского автотранспорта. С этого дня до конца декабря свои машины в нем должны зарегистрировать беженцы, которые уже находятся в Чехии, сообщает Vinegret.cz со ссылкой на министерство транспорта Чехии, пишет УНН.