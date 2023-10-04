У Чехії чоловік із Одеської області підірвав петарду у інтимній зоні своєї дружини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Українець на фоні ревнощів напав на свою дружину спочатку він побив її, а потім вставив петарду у її інтимне місто та підпалив. Чоловік сам відвіз жінку до лікарні. Потерпіла у тяжкому стані. Про це повідомляє чеське видання Novinky, пише УНН.

Деталі

Північний окружний суд у вівторок відправив під варту 36-річного українця, який на вихідних жорстоко напав на свою дружину в гуртожитку в Кожлянах і серйозно поранив її. Слідчі інкримінували тяжкі тілесні ушкодження. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як зазначає видання, жінка, яка потрапила до лікарні із сильно пошкодженими статевими органами, ймовірно, була поранена піротехнікою. Це випливає з постанови про порушення кримінальної справи. Потерпіла у важкому стані.

Цитата

«Лікарі написали в висновку, що поранення схожі на вибух патрона», - повідомило джерело, знайоме з розслідуванням.

Українець свідчив лише про свої особисті дані, коментувати вчинок відмовився. Рішення про тримання під вартою не є остаточним, скаргу на нього подав адвокат.

У гуртожитку в Кожлянах живуть іноземці. Власник, з яким зв’язалася редакція, від коментарів з цього приводу відмовився.

«Поліція проводить розслідування. Мені заборонено про це говорити», – наголосив він.

Повідомили лише, що того вечора між собою виник конфлікт між молодим українцем та його напарницею.

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