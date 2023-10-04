В Чехии мужчина из Одесской области взорвал петарду в интимной зоне своей жены

Киев. 5 октября. УН. Украинец на фоне ревности напал на свою жену. Сначала он избил ее, а затем вставил петарду в ее интимную зону и поджег. Мужчина сам отвез женщину в больницу. Потерпевшая в тяжелом состоянии. Об этом сообщает чешское издание Novinky, пишет УНН.