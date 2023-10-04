В Чехии мужчина из Одесской области взорвал петарду в интимной зоне своей жены
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УН. Украинец на фоне ревности напал на свою жену. Сначала он избил ее, а затем вставил петарду в ее интимную зону и поджег. Мужчина сам отвез женщину в больницу. Потерпевшая в тяжелом состоянии. Об этом сообщает чешское издание Novinky, пишет УНН.
Детали
Северный окружной суд во вторник отправил под стражу 36-летнего украинца, который на выходных жестоко напал на свою жену в общежитии в Кожлянах и серьезно ранил ее. Следователи инкриминировали тяжкие телесные повреждения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Как отмечает издание, женщина, попавшая в больницу с сильно поврежденными половыми органами, вероятно, была ранена пиротехникой. Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела. Пострадавшая в тяжелом состоянии.
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«Врачи написали в заключении, что ранения похожи на взрыв патрона», - сообщил источник, знакомый с расследованием.
Украинец свидетельствовал лишь о своих личных данных, комментировать поступок отказался. Решение о содержании под стражей не является окончательным, жалобу на него подал адвокат.
В общежитии в Кожлянах живут иностранцы. Владелец, с которым связалась редакция, от комментариев по этому поводу отказался.
«Полиция проводит расследование. Мне запрещено об этом говорить», – подчеркнул он.
Сообщили лишь, что в тот вечер между собой возник конфликт между молодым украинцем и его напарницей.
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