У частині Сумів через поломку обладнання сталося відключення електроенергії
Київ • УНН
Частина міста Суми залишилася без електрики і водопостачання через аварію на обладнанні, але енергетики працюють над відновленням електропостачання в найкоротші терміни.
У Сумах частина міста залишилася без електропостачання через аварію на обладнанні. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.
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Частина міста Суми опинилася без світла через аварійну ситуацію на обладнанні. Відтак, унаслідок цього, за деякими адресами відсутнє електроенергія, що призвело до проблем з водопостачанням у водозаборах.
Енергетики та відповідні служби працюють над відновленням електропостачання, щоб якнайшвидше усунути незручності для мешканців міста.
Через російську атаку на енергетику Суми залишилися без електроенергії22.05.24, 04:10 • 28774 перегляди