В части сумов из-за поломки оборудования произошло отключение электроэнергии

В Сумах часть города осталась без электроснабжения из-за аварии на оборудовании. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.

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Часть города Сумы оказалась без света из-за аварийной ситуации на оборудовании. Следовательно, вследствие этого, по некоторым адресам отсутствует электроэнергия, что привело к проблемам с водоснабжением в водозаборах.

Энергетики и соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения, чтобы как можно быстрее устранить неудобства для жителей города.

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