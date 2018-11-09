Анонім повідомив про вибухівку у міськраді Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. До поліції надійшла інформація про замінування будівлі міської ради Харкова, наразі проводиться огляд приміщення. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ НП у Харківській області.
"Інформація про те, що на вулиці Квітки-Основ'яненка,7 закладено вибухівку, надійшла до поліції 9 листопада близько 10:06. На місце події для перевірки інформації виїхала слідчо-оперативні група, кінологічна служба та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень", – йдеться у повідомленні.
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Інформацію за цим фактом внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень. Зараз перевірка триває.
Як уточнили УНН у прес-службі управління обласної поліції, за цією адресою розташована будівля Харківської міської ради.
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Нагадаємо, невідомий повідомив про замінування вокзалу у Житомирі та вимагав 500 тисяч гривень. При цьому, який саме вокзал заміновано, анонім уточнив. Адже у Житомирі є три вокзали: два авто- та залізничний.
Під час перевірки правоохоронці не знайшли вибухівку. Людей на час обстеження евакуювали.