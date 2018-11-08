Анонім пригрозив підірвати вокзал, якщо не отримає півмільйона

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Невідомий повідомив, що вокзал у Житомирі заміновано, та вимагає 500 тисяч гривень. Цю інформацію кореспонденту УНН повідомила керівник відділу комунікації ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко.

Так, повідомлення про замінування вокзалу невідомий надіслав на електронну пошту, при цьому, який саме вокзал заміновано, не уточнив. Зазначимо, що у Житомирі три вокзали: два автовокзали та залізничний. Автор листа вимагає 500 тисяч гривень.

"Нині правоохоронці перевіряють один із вокзалів міста, людей звідти евакуювали", – повідомила Ващенко.

Нагадаємо, 1 листопада у Києві правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Південного залізничного вокзалу й автовокзалу. У ході перевірки вибухівку на вокзалах не знайшли.

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