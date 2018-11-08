Аноним пригрозил взорвать вокзал, если не получит полмиллиона
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 листопада. УНН. Неизвестный сообщил, что вокзал в Житомире заминирован, и требует 500 тысяч гривен. Эту информацию корреспонденту УНН сообщила руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.
Так, сообщение о заминировании вокзала неизвестный прислал на электронную почту, при этом, какой именно вокзал заминирован, не уточнил. Отметим, что в Житомире три вокзала: два автовокзала и железнодорожный. Автор письма требует 500 тысяч гривен.
"Сейчас правоохранители проверяют один из вокзалов города, людей оттуда эвакуировали", – сообщила Ващенко.
Напомним, 1 ноября в Киеве правоохранители проверяли информацию о заминировании Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. В ходе проверки взрывчатку на вокзалах не нашли.