Через "замінування" у Житомирі евакуювали три вокзали
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Повідомлення про замінування вокзалів у Житомирі не підтвердилося. Людей з вокзалів евакуювали. Цю інформацію кореспонденту УНН повідомила керівник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
"Правоохоронці перевірили всі три вокзали Житомира: залізничний та два автовокзали. Вибухівки на них не знайшли", – повідомили в поліції.
На час перевірок людей з вокзалів евакуювали.
Станом на 12:50 закінчено обстеження центрального автовокзалу. Небезпечних предметів не виявлено. Станом на 13:40 не виявили вибухових та небезпечних предметів на залізничному вокзалі та автостанції №2. Наразі особу "мінера" поліція встановлює.
Нагадаємо, сьогодні зранку невідомий повідомив про замінування вокзалу у Житомирі та вимагав 500 тисяч гривень.