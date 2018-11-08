Из-за "минирования" в Житомире эвакуировали три вокзала
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сообщение о заминировании вокзалов в Житомире не подтвердилось. Людей с трех вокзалов эвакуировали. Эту информацию корреспонденту УНН сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.
"Правоохранители проверили все три вокзала Житомира: железнодорожный и два автовокзала. Взрывчатку на них не нашли", – сообщили в полиции.
На время проверок людей с вокзалов эвакуировали.
По состоянию на 12:50 закончено обследование центрального автовокзала. Опасных предметов не обнаружено. По состоянию на 13:40 не выявили взрывчатых и опасных предметов на железнодорожном вокзале и автостанции №2. Сейчас личность "минера" полиция устанавливает.
Напомним, сегодня утром неизвестный сообщил о заминировании вокзала в Житомире и требовал 500 тысяч гривен.