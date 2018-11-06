Чоловік потрапив до психлікарні за серійне "мінування"

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Івано-Франківську чоловіка поміщено на примусове лікування до психіатричної лікарні через неодноразові повідомлення про замінування будівель. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, передає УНН.

"Ухвалою Івано-Франківського міського суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху), та, враховуючи характер і тяжкість захворювання обвинуваченого, до нього застосовано примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, встановлено, що вищевказаний житель Івано-Франківська 29 січня 2018 року 5 разів завідомо неправдиво повідомив про підготовку вибухів, які загрожують загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками на території Івано-Франківська.

Нагадаємо, 31 жовтня у Києві двічі за добу надходило повідомлення про замінування станції метро "Площа льва Толстого".

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