Мужчина попал в психушку за серийное "минирование"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Ивано-Франковске мужчину поместили на принудительное лечение в психиатрическую больницу из-за неоднократных сообщений о заминировании зданий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, передает УНН.
"Постановлением Ивано-Франковского городского суда обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), и, учитывая характер и тяжесть заболевания обвиняемого, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, установлено, что вышеуказанный житель Ивано-Франковска 29 января 2018 года 5 раз заведомо ложно сообщил о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей и другими тяжелыми последствиями на территории Ивано-Франковска.
Напомним, 31 октября в Киеве дважды в сутки поступало сообщение о заминировании станции метро "Площадь Льва Толстого".