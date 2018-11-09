Аноним сообщил о взрывчатке в горсовете Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В полицию поступила информация о заминировании здания городского совета Харькова, пока проводится обследование помещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.
"Информация о том, что на улице Квитки-Основьяненко, 7 заложена взрывчатка, поступила в полицию 9 ноября около 10:06. На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и взрывотехники. Проводится осмотр помещений", – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за "минирования" ТРЦ и общежитий в Херсоне эвакуировали несколько тысяч человек
Информацию по этому факту внесли в Журнал единого учета правонарушений. Сейчас проверка продолжается.
Как уточнили УНН в пресс-службе управления областной полиции, по этому адресу находится здание Харьковского городского совета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина попал в психушку за серийное "минирование"
Напомним, неизвестный сообщил о заминировании вокзала в Житомире и требовал 500 тысяч гривен. При этом, какой именно вокзал заминирован, аноним уточнил. Ведь в Житомире есть три вокзала: два авто- и железнодорожный.
В ходе проверки правоохранители не нашли взрывчатку. Люди на время проверки были эвакуированы.