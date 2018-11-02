Через "замінування" ТРЦ і гуртожитків у Херсоні евакуювали кілька тисяч людей

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні надійшла інформація про замінування торгово-розважального центру та гуртожитків у Херсоні, через що правоохоронці провели перевірку приміщень на наявність вибухівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.