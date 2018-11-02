Через "замінування" ТРЦ і гуртожитків у Херсоні евакуювали кілька тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні надійшла інформація про замінування торгово-розважального центру та гуртожитків у Херсоні, через що правоохоронці провели перевірку приміщень на наявність вибухівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.
"Сьогодні близько 15:30 на електронну адресу Департаменту патрульної поліції надійшли листи з інформацією про замінування у Херсоні гуртожитків Державного університету та торговельного центру", – йдеться в повідомленні.
Так, під час обстеження ТРЦ евакуювали 3 тисячі громадян. А під час перевірки двох гуртожитків евакуювали 230 людей.
"Вибухотехніки та кінологи обласного главку поліції ретельно обстежили будівлі та прилеглі території. Жодних вибухонебезпечних предметів та пристроїв не виявлено. Обидва повідомлення про замінування не підтвердилися. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.259 Кримінального кодексу України "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності", – уточнили в поліції.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Південного залізничного вокзалу й автовокзалу. У ході перевірки вибухівку на вокзалах не знайшли.