Из-за "минирования" ТРЦ и общежитий в Херсоне эвакуировали несколько тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня поступила информация о заминировании торгово-развлекательного центра и общежитий в Херсоне, из-за чего правоохранители провели проверку помещений на наличие взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.
"Сегодня около 15:30 на электронный адрес Департамента патрульной полиции поступили письма с информацией о заминировании в Херсоне общежитий Государственного университета и торгового центра", – говорится в сообщении.
Так, при обследовании ТРЦ эвакуировали 3 тысячі граждан. А при проверке двух общежитий эвакуировали 230 человек.
"Взрывотехники и кинологи областного главка полиции тщательно обследовали здания и прилегающие территории. Никаких взрывоопасных предметов и устройств не обнаружено. Оба сообщения о заминировании не подтвердились. Предыдущая правовая квалификация уголовного преступления – ст.259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", – уточнили в полиции.
Напомним, в Киеве правоохранители проверяли информацию о заминировании Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. В ходе проверки взрывчатку на вокзалах не нашли.