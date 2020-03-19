У Броварах не підтвердилась підозра на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У місті Бровари, що на Київщині, у місцевої жительки не підтвердилась підозра на коронавірус. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
Так, учора ввечері до інфекційного відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні госпіталізували жінку з підозрою на коронавірусну інфекцію. Пацієнтка самостійно звернулась безпосередньо до приймального відділення лікарні через наявність основних симптомів вірусної інфекції COVID-19. Днями жінка повернулась з Іспанії.
“Проведені лабораторні дослідження не підтвердили підозру на коронавірусну інфекцію COVID-19 у пацієнтки, яка була госпіталізована до інфекційного відділення ББКЛ. На щастя, результат виявився негативний”, — повідомив Сапожко.
Нагадаємо, що в Україні лабораторно підтверджено всього 16 випадків COVID-19.