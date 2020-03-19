В Броварах не подтвердилось подозрение на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103471 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106062 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108026 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106758 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116060 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101527 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105829 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106760 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131661 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130493 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Броварах не подтвердилось подозрение на коронавирус

В Броварах не подтвердилось подозрение на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 17421 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В городе Бровары Киевской области, в местной жительницы не подтвердилось подозрение на коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Так, вчера вечером в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию. Пациентка самостоятельно обратилась непосредственно в приемное отделение больницы из-за наличия основных симптомов вирусной инфекции COVID-19. На днях женщина вернулась из Испании.

“Проведенные лабораторные исследования не подтвердили подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19 у пациентки, которая была госпитализирована в инфекционное отделение ББКЛ. К счастью, результат оказался отрицательный”, — сообщил Сапожко.

Напомним, что в Украине лабораторно подтверждено всего 16 случаев COVID-19.

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