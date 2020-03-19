В Броварах не подтвердилось подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В городе Бровары Киевской области, в местной жительницы не подтвердилось подозрение на коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.
Так, вчера вечером в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию. Пациентка самостоятельно обратилась непосредственно в приемное отделение больницы из-за наличия основных симптомов вирусной инфекции COVID-19. На днях женщина вернулась из Испании.
“Проведенные лабораторные исследования не подтвердили подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19 у пациентки, которая была госпитализирована в инфекционное отделение ББКЛ. К счастью, результат оказался отрицательный”, — сообщил Сапожко.
Напомним, что в Украине лабораторно подтверждено всего 16 случаев COVID-19.