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У британському Ноттінгемі через "серйозний інцидент" перекрито дороги та зупинено трамваї

Київ • УНН

 • 1010182 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. У центральному британському місті Ноттінгем перекрито 6 доріг, міська трамвайна мережа призупинила роботу. На місці офіцери зв’язку, які координують реагування поліції, швидкої допомоги та пожежних служб. Поліція повідомила, що "триває серйозний інцидент", проте жодних подробиць поки що не відомо, передає УНН з посиланням на Reuters.

 

У британському Ноттінгемі через "серйозний інцидент" перекрито дороги та зупинено трамваї

Деталі

Британська поліція повідомила, що має справу з «серйозним інцидентом» у центральному англійському місті Ноттінгем, де було закрито кілька доріг і зупинено місцеву трамвайну мережу.

На фотографіях у Twitter видно головні дороги, оточені синьо-білою поліцейською стрічкою, а поліцейські виглядають відносно спокійно. Національні міжвідомчі офіцери зв’язку, які координують реагування поліції, швидкої допомоги та пожежних служб, також були на місці.

Поліція Ноттінгемшира повідомила у Twitter о 10 ранку, що шість доріг закрито, і вона надасть подальшу інформацію вчасно.

"Офіцери наразі перебувають на триваючому серйозному інциденті", - повідомили в поліції.

Міська трамвайна мережа призупинила роботу до подальшого повідомлення.

Законодавець з цього регіону Роберт Джерік написав у Twitter, що він був в курсі подій, але пізніше видалив допис, зазначило Reuters.

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