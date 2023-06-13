В британском Ноттингеме из-за "серьезного инцидента" перекрыты дороги и остановлены трамваи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В центральном британском городе Ноттингем перекрыто 6 дорог, городская трамвайная сеть приостановила работу. На месте офицеры связи, которые координируют реагирование полиции, скорой помощи и пожарных служб. Полиция сообщила, что "продолжается серьезный инцидент", однако никаких подробностей пока не известно, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Британская полиция сообщила, что имеет дело с «серьезным инцидентом» в центральном английском городе Ноттингем, где было закрыто несколько дорог и остановлена местная трамвайная сеть.
На фотографиях в Twitter видны главные дороги, окруженные сине-белой полицейской лентой, а полицейские выглядят относительно спокойно. Национальные межведомственные офицеры связи, которые координируют реагирование полиции, скорой помощи и пожарных служб, также были на месте.
Полиция Ноттингемшира сообщила в Twitter в 10 утра, что шесть дорог закрыты, и она предоставит дальнейшую информацию вовремя.
"Офицеры в настоящее время находятся на продолжающемся серьезном инциденте", - сообщили в полиции.
Городская трамвайная сеть приостановила работу до дальнейшего уведомления.
Законодатель из этого региона Роберт Джерик написал в Twitter, что он был в курсе событий, но позже удалил сообщение, отметило Reuters.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Стамбула зарезали российского туриста