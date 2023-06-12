У центрі Стамбула зарізали російського туриста
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Туриста з росії зарізали в Стамбулі через те, що чоловік відмовився віддавати свій телефон, передає УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
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У росіянина намагалися відібрати телефон, під час опору йому завдали ножового поранення в серце.
Генконсульство росії перебуває в контакті з турецькою поліцією, яка здійснює пошук нападника.
За даними Mash, загиблий росіянин - 40-річний В'ячеслав Нечипорчук. На нього напали 4 вимагачі. Двох із них затримано, двох ще розшукують.
Доповнення
Як повідомляв УНН, у Єгипті на одному з пляжів акула на смерть загризла росіянина.