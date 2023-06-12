В центре Стамбула зарезали российского туриста

Детали

У россиянина пытались отобрать телефон, при сопротивлении ему нанесли ножевое ранение в сердце.

Генконсульство россии находится в контакте с турецкой полицией, которая осуществляет поиск нападавшего.

По данным Mash, погибший россиянин - 40-летний Вячеслав Нечипорчук. На него напали 4 вымагателя. Двое из них задержаны, двоих ещё разыскивают.

Дополненние

Как сообщал УНН, в Египте на одном из пляжей акула насмерть загрызла росиянина.