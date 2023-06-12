В центре Стамбула зарезали российского туриста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Туриста из россии зарезали в Стамбуле из-за того, что мужчина отказался отдавать свой телефон, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Детали
У россиянина пытались отобрать телефон, при сопротивлении ему нанесли ножевое ранение в сердце.
Генконсульство россии находится в контакте с турецкой полицией, которая осуществляет поиск нападавшего.
По данным Mash, погибший россиянин - 40-летний Вячеслав Нечипорчук. На него напали 4 вымагателя. Двое из них задержаны, двоих ещё разыскивают.
Дополненние
Как сообщал УНН, в Египте на одном из пляжей акула насмерть загрызла росиянина.