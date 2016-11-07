У британському банку Tesco зникли гроші з 20 тис. рахунків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Онлайн-транзакції у британському банку Tesco призупинено через втрату грошей на 20-ти тисячах рахунків його клієнтів, повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Виконавчий директор банку Бенні Гіггінс заявив, що дуже сподівається, що клієнтам повернуть гроші протягом 24 годин.
"Протягом вихідних підозрілі операції були зафіксовані із приблизно 40 тисячами рахунків, і з половини з них зникли гроші, розповів він", - заявив він.
Також зазначається, що, за словами Б.Гіггінса, клієнти, як і раніше, далі зможуть використовувати свої картки для зняття готівки та оплати покупок.
Перед тим банк підтвердив, що деякі рахунки "стали предметом онлайн шахрайства".
Як повідомляв УНН, у SWIFT зафіксували ще одну потужну кібератаку.