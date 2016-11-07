В британском банке Tesco исчезли деньги с 20 тыс. счетов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Онлайн-транзакции в британском банке Tesco приостановлены из-за потери денег на 20-ти тысячах счетов его клиентов, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Исполнительный директор банка Бенни Хиггинс заявил, что очень надеется, что клиентам вернут деньги в течение 24 часов.
"В течение выходных подозрительные операции были зафиксированы с примерно 40 тысячами счетов, и с половины из них пропали деньги, рассказал он", - заявил он.
Также отмечается, что, по словам Б.Хиггинса, клиенты, как и раньше, дальше смогут использовать свои карточки для снятия наличных и оплаты покупок.
Перед тем банк подтвердил, что некоторые счета "стали предметом онлайн мошенничества".
Как сообщал УНН, в SWIFT зафиксировали еще одну мощную кибератаку.