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У Бразилії затримали хакерів, які зламали смартфони соратників президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Чотири людини затримані в Бразилії за підозрою в хакерських атаках на смартфони відомих політичних діячів, у тому числі найближчих соратників президента Мішела Темера. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Globo.

За його даними, у числі постраждалих опинилися 25 осіб, у тому числі глава цивільної канцелярії президента Елісеу Паділья, секретар у справах уряду Карлуш Марун, а також колишній міністр соціального розвитку Озмар Терра. Після злому мобільних пристроїв хакери отримували доступ до контактів політиків і під різними приводами починали просити грошей у їх знайомих. Багато з тих, із ким спілкувалися злочинці, не наважувалися відмовити співрозмовникам, яких вважали впливовими чиновниками. Тому зловмисники легко отримували банківські перекази на запитані суми.

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За даними правоохоронних органів, у цілому учасники угруповання змогли збагатитися на 76 тис. реалів (майже 20 тис. доларів). Зараз слідчі намагаються встановити, чи встигли зловмисники продати кому-небудь конфіденційну інформацію зі смартфонів чиновників.

Нагадаємо, німецькі медіакомпанії і організація зі сфери хімічних досліджень стали метою кібератак. Про це повідомляє DW з посиланням на доповідь Федерального відомства з охорони конституції.

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