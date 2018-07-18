В Бразилии задержали хакеров, которые взломали смартфоны соратников президента

Согласно его данным, в числе пострадавших оказались 25 человек, в том числе глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья, секретарь по делам правительства Карлуш Марун, а также бывший министр социального развития Озмар Терра. После взлома мобильных устройств хакеры получали доступ к контактам политиков и под разными предлогами начинали просить денег у их знакомых. Многие из тех, с кем общались преступники, не решались отказать собеседникам, которых считали влиятельными чиновниками. Поэтому злоумышленники легко получали банковские переводы на запрошенные суммы.

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По данным правоохранительных органов, в целом участники группировки смогли обогатиться на 76 тыс. реалов (около 20 тыс. долларов). Сейчас следователи пытаются установить, успели злоумышленники продать кому-нибудь конфиденциальную информацию со смартфонов чиновников.

Напомним, немецкие медиакомпании и организация из сферы химических исследований стали целью кибератак. Об этом сообщает DW со ссылкой на доклад Федерального ведомства по охране конституции.