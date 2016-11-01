У Бразилії під час релігійної церемонії завалилася печера, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У центральній частині Бразилії під час релігійної церемонії завалилася печера. Надходять повідомлення про щонайменше десять загиблих, передає УНН із посиланням на ВВС.
За повідомленням ЗМІ, десятки вірян зібралися в печері Каса да Педра біля міста Санта-Марія в штаті Токантінс, аби відсвяткувати День всіх святих.
Раптово частина печери завалилася, багато людей опинилися під уламками, виникла паніка.
Постраждалих відправили до лікарні.