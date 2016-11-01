В Бразилии во время религиозной церемонии рухнула пещера, есть погибшие

По сообщению СМИ, десятки верующих собрались в пещере Касса да Педра у города Санта-Мария в штате Токантинс, чтобы отпраздновать День всех святых.

Внезапно часть пещеры рухнула, многие люди оказались под обломками, возникла паника.

Пострадавших отправили в больницу.