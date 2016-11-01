В Бразилии во время религиозной церемонии рухнула пещера, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В центральной части Бразилии во время религиозной церемонии рухнула пещера. Поступают сообщения о по меньшей мере десяти погибших, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По сообщению СМИ, десятки верующих собрались в пещере Касса да Педра у города Санта-Мария в штате Токантинс, чтобы отпраздновать День всех святых.
Внезапно часть пещеры рухнула, многие люди оказались под обломками, возникла паника.
Пострадавших отправили в больницу.