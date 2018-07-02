У БПП не вірять, що знайдуться голоси для оновлення складу ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Скоріше за все парламент не зможе знайти достатньо голосів для оновлення Центральної виборчої комісії.
Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
“Я не вірю що ми вийдемо на консенсус в частині 226 голосів по окремо взятій постанові (кандидатурі — ред.) щодо призначення нових членів ЦВК. На мій погляд вікно закрите в частині зміни (складу — ред.) ЦВК”, — заявив Вінник.
Як повідомляв УНН, цього четверга парламенту пропонується розглянути питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії.
Проте поінформоване джерело у Верховній Раді України розповіло, що наразі парламентська більшість вирішує, якого саме кандидата від фракцій не підтримати під час обрання нового складу Центральної виборчої комісії, і хто саме очолить ЦВК.
Крім того, за словами співрозмовника, у коаліції все ще не вирішили, хто саме з 14 поданих кандидатур не пройде до ЦВК під час голосування у сесійній залі.