В БПП не верят, что найдутся голоса для обновления состава ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Скорее всего парламент не сможет найти достаточно голосов для обновления Центральной избирательной комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передает корреспондент УНН.
"Я не верю что мы выйдем на консенсус в части 226 голосов по отдельно взятому постановлению (кандидатуре - ред.) о назначении новых членов ЦИК. На мой взгляд окно закрыто в части изменения (состава - ред.) ЦИК", - заявил Винник.
Как сообщал УНН, в этот четверг парламенту предлагается рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.
Однако информированный источник в Верховной Раде Украины рассказал, что сейчас парламентское большинство решает, какого именно кандидата от фракций не поддержать при избрании нового состава Центральной избирательной комиссии, и кто именно возглавит ЦИК.
Кроме того, по словам собеседника, в коалиции все еще не решили, кто именно из 14 представленных кандидатур не пройдет в ЦИК во время голосования в сессионном зале.