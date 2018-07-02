У четвер Рада може призначити новий склад ЦВК - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Цього четверга парламенту пропонується розглянути питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“У четвер я пропоную розпочати день з розгляду питання звільнення членів ЦВК і відповідно після цього — призначення нових членів ЦВК”, — повідомив А.Парубій.
Нагадаємо, що на сьогодні сплив термін повноважень 13 членів Центрвиборчкому.
Як повідомляв УНН, у Президента запевнили, що ЦВК обов'язково оновлять до осені.