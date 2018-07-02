В четверг Рада может назначить новый состав ЦИК - Парубий

"В четверг я предлагаю начать день с рассмотрения вопроса увольнения членов ЦИК и соответственно после этого - назначение новых членов ЦИК", - сообщил Парубий.

Напомним, что сегодня истек срок полномочий 13 членов Центризбиркома.

Как сообщал УНН, у Президента заверили, что ЦИК обязательно обновят к осени.