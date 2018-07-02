В четверг Рада может назначить новый состав ЦИК - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В этот четверг парламенту предлагается рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"В четверг я предлагаю начать день с рассмотрения вопроса увольнения членов ЦИК и соответственно после этого - назначение новых членов ЦИК", - сообщил Парубий.
Напомним, что сегодня истек срок полномочий 13 членов Центризбиркома.
Как сообщал УНН, у Президента заверили, что ЦИК обязательно обновят к осени.