БПП та НФ ще не домовились щодо нового голови ЦВК

“БПП та Народний фронт вважають, що саме їх кандидат має зайняти цю посаду. І поки що ніхто з них на поступки не іде. До четверга ще є час і рішення по цьому питанню буде прийматися з залученням всіх зацікавлених сторін”, — розповів співрозмовник УНН.

Крім того, за його словами, у коаліції все ще не вирішили, хто саме з 14 поданих кандидатур не пройде до ЦВК під час голосування у сесійній залі.

“Щодо нового складу ЦВК — питання вже перезріло, а фракції все ще не вирішили, кого саме будуть обирати і яким чином. Тобто зараз стоїть тільки одне питання, кандидат від якої фракції буде „викинутий“ з цього списку під час голосування у сесійній залі. Обирають серед кандидатів двох фракції — „Самопоміч“ та „Батьківщина“, але здебільшого схиляються до того, що саме кандидат від другої політсили („Батьківщина“ — ред.) не отримає достатньо голосів. Посилювати їх позиції ніхто не хоче. Зараз консультації щодо цього питання тривають”, — резюмвало джерело.

Як повідомляв УНН, цього четверга парламенту пропонується розглянути питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії.