У "Борисполі" та "Жулянах" встановлять експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни" встановлять експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу, які даватимуть результати уже через 30-40 хв. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає УНН.
"Дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу, їх закупили щоб встановити, як ми і обіцяли, в аеропорту "Бориспіль" і "Жуляни". Ці лабораторії зараз знаходяться в 9-й лікарні, Олександрівській лікарні. Ці лабораторії дають можливість робити тест протягом 30-40 хв з вірогідністю 97-99%. Ще 10 таких експрес-лабораторій Київ придбав і очікує протягом двох наступних тижнів", - сказав мер.
З його слів, також сьогодні було передано медзакладам 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. Вони оснащені найсучаснішим обладнанням, в тому числі апаратами штучної вентиляції легень.
Як повідомлялося раніше в УНН, станом на 17 березня, до "Борисполя" прибуло вже 38 рейсів з українцями.