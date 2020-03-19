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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103451 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106042 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108007 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106740 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116034 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101520 просмотра

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В "Борисполе" и "Жулянах" установят экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

В "Борисполе" и "Жулянах" установят экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Киев  •  УНН

 • 33226 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" установят экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, которые будут давать результаты тестов уже через 30-40 минут. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.

"Две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, их закупили чтобы установить, как мы и обещали, в аэропорту "Борисполь" и "Жуляны". Эти лаборатории сейчас находятся в 9-й больнице, Александровской больнице. Эти лаборатории позволяют делать тест в течение 30-40 мин с вероятностью 97-99%. Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает в течение двух следующих недель", - сказал мэр.

По его словам, также сегодня было передано медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. Они оснащены самым современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось раньше в УНН, по состоянию на 17 марта, в "Борисполь" прибыло уже 38 рейсов с украинцами.

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